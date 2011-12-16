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市场报道 | 2011年 12月 16日 星期五 08:00 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货收升,因担心南美天气干燥

路透芝加哥12月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收升,交易商说因美元走弱,回补空头及担心南美大豆种植区部份地区天气干燥.

欧元兑美元守在11个月低位上方,但兑日圆下跌,投资者对欧债危机和欧元区可能陷入衰退持谨慎态度,遂会逢升卖出.

美国农业部公布,上周出口销售46.86万吨大豆,处於预估的40-60万吨区间内.

Commodity Weather Group称,预料未来六至10天南美降水略有增加.巴西南部料本周降水减少,在未来10天期间稍晚将略为缓和.

1月大豆合约交投在所有移动均线以下.九天相对强弱指标为41.

CBOT-1月大豆合约SF2收涨11-3/4美分,报每蒲式耳11.11-3/4美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收升0.58美分,至每磅48.98美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收涨0.7美元,报每吨282.9美元.

今日CBOT大豆预估成交量为176,847口,豆油为78,748口,豆粕为54,594口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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