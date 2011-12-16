〔芝加哥期市〕大豆期货收升,因担心南美天气干燥

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收升,交易商说因美元走弱,回补空头及担心南美大豆种植区部份地区天气干燥.
欧元兑美元守在11个月低位上方,但兑日圆下跌,投资者对欧债危机和欧元区可能陷入衰退持谨慎态度,遂会逢升卖出.
美国农业部公布,上周出口销售46.86万吨大豆,处於预估的40-60万吨区间内.
Commodity Weather Group称,预料未来六至10天南美降水略有增加.巴西南部料本周降水减少,在未来10天期间稍晚将略为缓和.
1月大豆合约交投在所有移动均线以下.九天相对强弱指标为41.
CBOT-1月大豆合约SF2收涨11-3/4美分,报每蒲式耳11.11-3/4美元.
CBOT-1月豆油合约BOc1收升0.58美分,至每磅48.98美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收涨0.7美元,报每吨282.9美元.
今日CBOT大豆预估成交量为176,847口,豆油为78,748口,豆粕为54,594口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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