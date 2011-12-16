〔香港新股〕国电科技环保IPO规模减半,拟筹资约26.3亿港元--IFR

路透12月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国电科技环保集团决定缩减发行规模至原来的一半。

该公司原定发行20.8亿股，现将按原来的价格区间2.16至2.42港元发行10.9亿股。募资总额由原来的50.3亿港元缩减至约26.3亿港元（3.39亿美元）。

该价格区间相当於2012年8.5至9.5倍市盈率。

该公司最早将於周五公布新的发行细节，并于下周重启公开发行。

一位消息人士称，是次交易获得基石投资者的大力支持。但是，由於近期上市的新股纷纷遭遇股价潜水，机构投资者对认购IPO兴趣大失。

五家基石投资者认购了总共2.1亿美元的股票。中国风电整机研发制造龙头企业--新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)於12月14日发布公告，称将投资1,500万美元购买该股票。

中金、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)担任承销商。(完)

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