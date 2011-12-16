〔离岸人民币〕龙源电力首支Reg S债券两年期票息4.5%,三年期4.75%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，亚洲最大风力发电公司--龙源电力(0916.HK)已完成其首支Reg S离岸人民币债券的定价，筹资9.5亿元人民币（1.48亿美元）。
该债券分两部分，其中6.9亿美元两年期债券的票息定为4.5%，2.6亿美元三年期部分的票息定为4.75%，均与传闻相符，规模比本周稍早听闻的融资目标10亿元稍逊。
据悉，认购额约10亿元人民币，大部分买家为熟悉中国的投资者。
瑞银UBSN.VX、工银亚洲和中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行担任其的联席全球协调人。中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)香港分行、交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行与上述三家银行联袂担任簿记管理人兼主承销商。
与之相关的一系列投资者推介会於12月13日起在香港展开。
龙源旗下子公司Hero Asia Investment将作为发行主体，由龙源电力提供支持信。
该债券将无评级，但含有控股权改变条款，如果中国政府或中国国电对龙源电力不再拥有控制权，债券持有人可以将债券以101%的价格回售给发行人。
龙源电力曾於12月9日发行10亿元人民币（1.56亿美元）三年期私募中期票据，票息为5.72%，并在今年1月由瑞银证券担任主承销商，以4.89%和5.04%的票息发行10亿元5年期和20亿元10年期公司债券。联合资信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。