〔离岸人民币〕龙源电力首支Reg S债券两年期票息4.5%,三年期4.75%--IFR

路透12月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，亚洲最大风力发电公司--龙源电力(0916.HK)已完成其首支Reg S离岸人民币债券的定价，筹资9.5亿元人民币（1.48亿美元）。

该债券分两部分，其中6.9亿美元两年期债券的票息定为4.5%，2.6亿美元三年期部分的票息定为4.75%，均与传闻相符，规模比本周稍早听闻的融资目标10亿元稍逊。

据悉，认购额约10亿元人民币，大部分买家为熟悉中国的投资者。

瑞银UBSN.VX、工银亚洲和中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行担任其的联席全球协调人。中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)香港分行、交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行与上述三家银行联袂担任簿记管理人兼主承销商。

与之相关的一系列投资者推介会於12月13日起在香港展开。

龙源旗下子公司Hero Asia Investment将作为发行主体，由龙源电力提供支持信。

该债券将无评级，但含有控股权改变条款，如果中国政府或中国国电对龙源电力不再拥有控制权，债券持有人可以将债券以101%的价格回售给发行人。

龙源电力曾於12月9日发行10亿元人民币（1.56亿美元）三年期私募中期票据，票息为5.72%，并在今年1月由瑞银证券担任主承销商，以4.89%和5.04%的票息发行10亿元5年期和20亿元10年期公司债券。联合资信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)

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