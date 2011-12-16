〔离岸人民币〕远东宏信拟再发离岸人民币债券,据悉为三年期Reg S--IFR

路透12月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司(3360.HK)正在准备其第二笔离岸人民币债券的发行。

建议中的交易据悉为三年期Reg S类型点心债，规模待定。

传闻渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为簿记管理人，但该银行不愿置评。

远东宏信曾在5月底发行12.5亿元人民币（1.95亿美元）的三年期Reg S类型点心债，票息为3.9%，由中金、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)与渣打任联席簿记管理人。

该公司也曾在年中发行11亿元人民币的资产证券化交易，为两年半来首只ABS。远东宏信3月刚通过香港IPO筹资51.3亿港元（6.58亿美元）。(完)

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