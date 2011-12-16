〔离岸人民币〕远东宏信拟再发离岸人民币债券,据悉为三年期Reg S--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司(3360.HK)正在准备其第二笔离岸人民币债券的发行。
建议中的交易据悉为三年期Reg S类型点心债，规模待定。
传闻渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为簿记管理人，但该银行不愿置评。
远东宏信曾在5月底发行12.5亿元人民币（1.95亿美元）的三年期Reg S类型点心债，票息为3.9%，由中金、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)与渣打任联席簿记管理人。
该公司也曾在年中发行11亿元人民币的资产证券化交易，为两年半来首只ABS。远东宏信3月刚通过香港IPO筹资51.3亿港元（6.58亿美元）。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。