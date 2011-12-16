〔全球经济〕IMF总裁拉加德称没有国家能免受危机影响(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透华盛顿12月15日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四指出,没有哪个国家可以不受"不断升级的"欧元区危机影响,每个国家都必须采取行动应对全球衰退风险.
拉加德在美国国务院发表讲话称,世界经济前景"极为黯淡",并警告称未能集体采取行动会导致出现上世纪三十年代大萧条式的保护主义和隔离.
"无论是低收入国家,新兴市场,中等收入国家,还是超级发达经济体,世界上没有哪个经济体可以从这场不仅在展开而且在升级的危机中得以幸免,"拉加德警告称.
"这不是可以由一些国家采取行动解决的危机.只有所有国家,所有地区,所有类别国家都真正采取行动才有望解决."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。