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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 08:45 BJT

〔全球经济〕IMF总裁拉加德称没有国家能免受危机影响(更新版)

(新增细节)

路透华盛顿12月15日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四指出,没有哪个国家可以不受"不断升级的"欧元区危机影响,每个国家都必须采取行动应对全球衰退风险.

拉加德在美国国务院发表讲话称,世界经济前景"极为黯淡",并警告称未能集体采取行动会导致出现上世纪三十年代大萧条式的保护主义和隔离.

"无论是低收入国家,新兴市场,中等收入国家,还是超级发达经济体,世界上没有哪个经济体可以从这场不仅在展开而且在升级的危机中得以幸免,"拉加德警告称.

"这不是可以由一些国家采取行动解决的危机.只有所有国家,所有地区,所有类别国家都真正采取行动才有望解决."

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