全球外汇市场12月16日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本内阁会议,随後日本财务大臣安住淳举行新闻发布会.
0745 - 法国12月企业景气指数.
0800 - 欧洲央行(ECB)管理委员会成员维斯科在意大利央行举行的会议上致开幕辞,维斯科在1330GMT参加一个小组会.
0830 - 欧洲央行总裁德拉吉主持小组讨论会,英国央行总裁金恩出席.
0900 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就金融市场稳定报告举行记者会.
1000 - 欧元区10月贸易收支.
1000 - 欧元区第三季劳工成本.
1030 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳和欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚参加意大利央行组织的一个小组会议.
1330 - 美国11月消费者物价指数(CPI)和核心CPI.
1330 - 美国11月实质所得.
1430 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利、美国财政部国际事务次长布雷纳德和美联储国际金融部门主管Steven Kamin在美国众议院一个小组委员会作证.
1530 - 欧洲央行执委会成员斯麦吉和国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基参加意大利央行组织的一个小组会议.
1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)公布12月9日当周的一周领先指标.
1615 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参与题为"危机後政策制定的计量经济学工具"座谈会.
1700 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在奥斯汀商会2012年经济预估餐会中发表演讲,主题为"经济报告:回顾过去,展望未来."
-- - 美国11月克利夫兰联邦储备银行CPI.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 杜明霞
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。