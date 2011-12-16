《中国报摘》--金融时报12月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--评论文章称,根据中央经济工作会议部署,金融工作明年将继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,准确把握好调控的力度、节奏和重点.
* 其他:
--中国出口信用保险公司周四发布2011年版《国家风险分析报告》,共有65个国家的参考评级发生变化,其中29个国家风险水平上升,参考评级调降;36个国家风险水平下降,参考评级调升.
--业内人士称,保障房建设中商业银行蕴含着巨大的业务空间,待商业银行挖掘.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。