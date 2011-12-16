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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 08:04 BJT

《中国报摘》--金融时报12月16日

* 头版头条:

--评论文章称,根据中央经济工作会议部署,金融工作明年将继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,准确把握好调控的力度、节奏和重点.

* 其他:

--中国出口信用保险公司周四发布2011年版《国家风险分析报告》,共有65个国家的参考评级发生变化,其中29个国家风险水平上升,参考评级调降;36个国家风险水平下降,参考评级调升.

--业内人士称,保障房建设中商业银行蕴含着巨大的业务空间,待商业银行挖掘.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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