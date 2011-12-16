〔美国债市〕MBS利差缩窄早先走阔幅度,而价格走低

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约12月15日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周四抹去早先走阔幅度,因经济数据强劲略微压制利率押注,债券价格下滑促使部分投资者转而关注MBS.
大部分MBS利差徘徊在走阔3至5点之间,仅有票息5.5%至6.5%的MBS利差勉力微幅收窄.15年期/30年期MBS收盘涨跌不一,收益率曲线恢复趋平,当前互换(票息3%的15年期房利美MBS/票息3.5%的房利美MBS)持守在+0-13/15之间,底部互换(票息3.5%的15年期房利美MBS/票息4%的房利美MBS)维持在-0.09/-07水平.30年期OTR(吉利美/美国联邦住宅贷款抵押公司)基本持平,票息4.5%的吉利美/房利美MBS利差走阔+2跳动点至26/27大点之间.
美国周五将公布11月消费者物价指数(CPI)和核心CPI,此外,芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔将发表讲话.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。