〔美国债市〕MBS利差缩窄早先走阔幅度,而价格走低

大部分MBS利差徘徊在走阔3至5点之间,仅有票息5.5%至6.5%的MBS利差勉力微幅收窄.15年期/30年期MBS收盘涨跌不一,收益率曲线恢复趋平,当前互换(票息3%的15年期房利美MBS/票息3.5%的房利美MBS)持守在+0-13/15之间,底部互换(票息3.5%的15年期房利美MBS/票息4%的房利美MBS)维持在-0.09/-07水平.30年期OTR(吉利美/美国联邦住宅贷款抵押公司)基本持平,票息4.5%的吉利美/房利美MBS利差走阔+2跳动点至26/27大点之间.