〔中国煤炭〕明年供需基本平衡,但不排除局部地区个别时段再现失衡--发改委

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月16日电---中国国家发改委预计,明年煤炭供需将保持基本平衡,但受各种不利因素影响,局部地区及个别时段还会出现电煤供需失衡现象.
为保障明年中国的重点行业煤炭稳定供应,发改委周四在网站上发布通知,称将支持煤矿与终端消费企业直接衔接签订合同,减少中间环节.同时,鼓励煤炭供需双方签订中长期合同,并将对中长期合同给予运力上的优先安排.
"重点保障电力、化肥、居民生活、国家煤炭应急储备等用煤需求."通知称.
此外,发改委并要求煤炭供需双方在通知下发後15日内,完成2012年购销合同的签订.
迫于发电企业大面积亏损後要求提价的压力,中国政府抓住物价同比涨幅趋於回落的有利时机,宣布12月起上调电价,同时对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1253054]
发改委之前表示,将适当控制合同电煤价格涨幅,2012年度合同电煤价格涨幅不得超过上年合同价格的5%.[ID:nCN1252864](完)
欲了解更多详情,请点选发改委网站
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--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。