〔中国煤炭〕明年供需基本平衡,但不排除局部地区个别时段再现失衡--发改委

路透北京12月16日电---中国国家发改委预计,明年煤炭供需将保持基本平衡,但受各种不利因素影响,局部地区及个别时段还会出现电煤供需失衡现象.

为保障明年中国的重点行业煤炭稳定供应,发改委周四在网站上发布通知,称将支持煤矿与终端消费企业直接衔接签订合同,减少中间环节.同时,鼓励煤炭供需双方签订中长期合同,并将对中长期合同给予运力上的优先安排.

"重点保障电力、化肥、居民生活、国家煤炭应急储备等用煤需求."通知称.

此外,发改委并要求煤炭供需双方在通知下发後15日内,完成2012年购销合同的签订.

迫于发电企业大面积亏损後要求提价的压力,中国政府抓住物价同比涨幅趋於回落的有利时机,宣布12月起上调电价,同时对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1253054]

发改委之前表示,将适当控制合同电煤价格涨幅,2012年度合同电煤价格涨幅不得超过上年合同价格的5%.[ID:nCN1252864](完)

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