〔美国基金〕12月14日当周货币市场基金增加3,000万美元--ICI

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿12月15日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至12月14日当周,美国货币市场共同基金总资产增加3,000万美元,至2.678万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少12.6亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加26.5亿美元,免税基金减少13.6亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少1.2亿美元至9,367.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加4亿美元,至1,985.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少2.9亿美元至5,444.3亿美元.免税基金资产减少2.4亿美元至1,938.2亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加1.5亿美元至1.741万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少16.6亿美元至7,421.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加29.3亿美元至9,040.3亿美元.免税基金资产减少11.1亿美元至950.5亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 于春红;审校 徐文焰
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