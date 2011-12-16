〔美国基金〕12月14日当周货币市场基金增加3,000万美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少1.2亿美元至9,367.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加4亿美元,至1,985.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少2.9亿美元至5,444.3亿美元.免税基金资产减少2.4亿美元至1,938.2亿美元.