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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 08:24 BJT

〔日本股市〕盘初温和上涨,因美国经济数据表现乐观

路透东京12月16日电---日本股市日经指数周五盘初温和上涨,因相关数据助燃了对美国经济前景的希望,但该指数本周仍可能录得跌幅.

日经指数.N225开盘不久後上升0.3%,报8,400.08点,不过本周仍下跌1.6%.东证股价指数.TOPX上涨0.1%至726.17点.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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