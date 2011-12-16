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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 08:23 BJT

〔韩国股市〕受美国数据提振高开,炼油类股领涨

路透首尔12月16日电---韩国股市周五开盘上涨0.5%,跟随美股升势,受美国经济呈现强劲迹象提振.

炼油类股和造船类股在盘初领涨,SK Innovation(096770.KS)升1%,韩国现代重工(009540.KS)劲扬1.5%.

0003GMT时,综合股价指数.KS11涨0.59%至1,829.91点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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