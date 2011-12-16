〔中国外汇〕10月净减持美国国债142亿美元,今年以来净减持260亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月16日电---美国财政部最新统计数据显示,10月份中国净减持美国国债142亿美元,上月则为净增持113亿美元;而今年以来中国持有的美国国债累计减少260亿美元.
数据并显示,10月末中国持有美国国债总额为11,341亿美元,仍居全球首位.
中国10月金融机构新增外汇占款下降近250亿元人民币,为近四年来首次下降.在外商直接投资和外贸顺差仍维持的情况下,显示资本流出中国的速度和规模增加.[ID:nCN1231988]
美国财政部数据并显示,10月持有美国国债规模列第二的仍为日本,当月日本的持有量增加222亿美元至9,790亿美元.
美国财政部各月公布的中国所持美国国债的数据中,中国央行并非唯一持有人,中国持有美国证券资产的投资者可能来自中国央行、银行或企业及中国政府批准的其他境内投资者.但离岸中资机构及中国委托境外机构的投资不包含在内.(完)
欲浏览相关细节,请点选(here)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。