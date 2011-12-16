〔中国外汇〕10月净减持美国国债142亿美元,今年以来净减持260亿美元

路透上海12月16日电---美国财政部最新统计数据显示,10月份中国净减持美国国债142亿美元,上月则为净增持113亿美元;而今年以来中国持有的美国国债累计减少260亿美元.

数据并显示,10月末中国持有美国国债总额为11,341亿美元,仍居全球首位.

中国10月金融机构新增外汇占款下降近250亿元人民币,为近四年来首次下降.在外商直接投资和外贸顺差仍维持的情况下,显示资本流出中国的速度和规模增加.[ID:nCN1231988]

美国财政部数据并显示,10月持有美国国债规模列第二的仍为日本,当月日本的持有量增加222亿美元至9,790亿美元.

美国财政部各月公布的中国所持美国国债的数据中,中国央行并非唯一持有人,中国持有美国证券资产的投资者可能来自中国央行、银行或企业及中国政府批准的其他境内投资者.但离岸中资机构及中国委托境外机构的投资不包含在内.(完)

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