〔美国个股〕摩根士丹利第一季将在全球裁员1,600人以削减成本

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透12月15日电---今年华尔街唯一没有大幅裁员的大型银行摩根士丹利(MS.N)周四表示,第一季将裁员1,600人,以在交易和银行业务收入欠佳之际削减成本.
摩根士丹利拒绝透露这次裁员将为其节省多少资金,但如果与高盛(GS.N)相似,那麽摩根士丹利将在薪酬支出上可能节省约20亿美元.高盛上季裁员1,300人,节约薪酬支出16亿美元.
分析师称,这次裁员占该行员工总数的2.6%,可能数量太少,摩根士丹利需要裁员更多,以显示它为股东争取更大回报的态度是认真的.
据路透计算,今年全球大型银行已计划裁员逾12.5万人.
发言人Mark Lake表示,摩根士丹利在全球有62,648名雇员,裁员将涉及所有地区的各等级岗位,包括投资银行、交易和後台部门.
分析师预计摩根士丹利在明年年中前将裁员更多,因Morgan Stanley Smith Barney的授权进一步整合.
据分析师近期的预估,摩根士丹利第四季可能将录得亏损,因该公司特别提列了与债券保险公司MBIA Inc (MBI.N)和解纠纷相关的12亿美元费用.
Atlantic Equities分析师Richard Staite周四在报告中预计,即使不包括上述费用,摩根士丹利第四季每股盈余(EPS)将仅为0.15美元.上年同期为0.41美元.(完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
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