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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 08:39 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油继续走低,受经济忧虑和惠誉调降银行评级拖累

路透新加坡12月16日电---美国原油期货周五在亚洲交易时段早盘延续跌势,受累于美国制造业数据显示产出下滑引发需求增长担忧,以及评级机构惠誉调降欧洲和美国多家银行评级.

截止2355GMT,美国原油期货CLc1下跌0.30美元,至每桶93.57美元,上日收跌1.08美元,为连续第二个交易日走低.

布兰特2月原油期货LCOG2挫跌0.65美元,报每桶103.60美元,一度低见103.02美元.即将到期的布兰特1月原油LCOF2微升0.07美元,报每桶105.09美元.

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