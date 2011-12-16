〔国际油市〕NYMEX原油继续走低,受经济忧虑和惠誉调降银行评级拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月16日电---美国原油期货周五在亚洲交易时段早盘延续跌势,受累于美国制造业数据显示产出下滑引发需求增长担忧,以及评级机构惠誉调降欧洲和美国多家银行评级.
截止2355GMT,美国原油期货CLc1下跌0.30美元,至每桶93.57美元,上日收跌1.08美元,为连续第二个交易日走低.
布兰特2月原油期货LCOG2挫跌0.65美元,报每桶103.60美元,一度低见103.02美元.即将到期的布兰特1月原油LCOF2微升0.07美元,报每桶105.09美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。