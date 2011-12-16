《中国报摘》--其他报纸重要消息12月16日(I)

**上海证券报**

--中国工业和信息化部提出,要把防止工业下滑摆到明年工作首要位置,全力以赴保持工业经济平稳较快增长.

--商务部日前公布了2012年首批稀土出口企业名单,共11家企业合格,但包钢稀土却并未名列其中.据知情人士透露,包钢稀土未上榜原因在於产品放射性不达标.

--中国建材(3323.HK)联合重组西南地区多家水泥企业组建西南水泥有限公司,注册资金100亿元人民币,目前该公司的水泥产能约为5,000万吨,预计年底前产能可达7,000万吨.

--五矿系上市公司的整合又有新动作.继2010年底将五矿发展等6家上市公司股权归入新运营主体五矿股份後,株冶集团、*ST中钨成为第二批被五矿股份"收编"的上市公司.至此,五矿集团旗下A股上市公司应已全部集中至五矿股份旗下.

--中国石化(0386.HK)(600028.SS)宣布,"石化转债"转股价格下调至7.28元/股.

**人民日报**

--中国财贸所所长高培勇称,结构性减税将成为明年积极财政政策的重心.结构性减税将在一定程度上取代增支,成为明年积极财政政策的主要载体。

--评论文章称,要加强保障房质量监管,需要切实让现行的监督制度形成有效的制约关系,更要强化政府职能部门的责任意识,不能仅把这一重要关口托付给开发商的"道德血液".

**第一财经日报**

--在国内市场靠服务名声大振的中式火锅餐饮店--海底捞,计划明年在美国和新加坡开出两家分店.海底捞今年截至目前实现销售额约20亿元人民币,同比增长25%左右,计划2012年新开20家店,主要分布在北京、上海、南京等一二线城市.

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长姜建清表示,应该开拓外汇储备管理的新思路,特别是应该允许专业金融机构参与外汇储备的投资管理.可以考虑把外汇储备的一部分借给国内商业银行,用於商业性和政策性的"走出去"融资.

**21世纪经济报 道**

--据铁道部统计中心统计数据显示,1-11月,铁路固定资产投资4,916亿元,同比减少28.4%,其中基建投资3,963亿元,同比减少34.7%.业内人士称,年初制定的6,000亿元投资计划恐难完成.

--接近国有银行的权威人士透露,12月前10天,工商银行、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四大行存款余额较月初减少4,000亿人民币左右,其中尤以外汇业务居业内首位的中行首当其冲;在存款增长乏力之下,新增贷款仅300亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/邵晓忆; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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