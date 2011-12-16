〔美国个股〕联合技术预计2012年EPS为5.80-6美元,获利升幅可高达10%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约12月15日电---美国多元化生产商联合技术(United Technologies)(UTX.N)周四表示,预计2012年获利升幅可高达10%,受其Otis电梯和Hamilton Sundstrand飞机系统业务的营收增长提振.
联合技术预计,剔除重组和一次性项目之後,2012年每股盈余(EPS)约为5.80-6美元.其中一次性项目主要是联合技术以165亿美元收购GoodrichGR.N的交易,该交易料将於2012年中期完成.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前预计联合技术EPS为5.90美元.
作为全球最大的电梯和空调生产商,联合技术预计包括Goodrich在内的2012年营收约为640亿美元,或者基础业务营收为590-600亿美元.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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