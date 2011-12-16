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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 08:42 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元上升,因美国数据乐观且西班牙标债需求改善

路透首尔12月16日电---韩元KRW=周五盘初上升,因投资者风险偏好复苏,此前美国初请失业金数据表现乐观,且西班牙公债标售的买需升温.

0026GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,155.8,较周四收盘价1,163.0上升逾0.5%.

三年期公债期货12月合约KTBc1下降0.01点至104.62.

0026GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,155.8 1,163.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.8279/567 14.8943/9020

韩国公债期货KTBc1* 104.62 104.63

韩国综合股价指数.KS11 1,832.42 1,819.11

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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