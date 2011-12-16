《中国债券市场每日交易备忘》--12月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国开行至多150亿元人民币10年期投资人选择权(3+7)固息债14:00-15:00簿记建档,簿记区间2.7%-3.7% 新疆天业集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 远东控股集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 新奥燃气投资13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承 恒星科技( 002132.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承 内蒙古岱海发电4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 福建能源集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行和中信证券主承 四川投资集团7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行和中国银行主承 无锡国联发展集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行和民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国人民银行30亿元三个月期央票1101097,参考收益率3.1618% 中石化集团50亿元九个月期超短融011104003,票面利率4.60% 广西农垦集团5亿元一年期短融041161015,票面利率6.74% 贵州开磷集团4亿元五年期中票1182387,票面利率6.72% ============================================================================== 三、缴款: 央行30亿元三个月期央票1101097,发行价99.22元 普兰店市建投公司8亿元七年期固息债1180180,票面利率8.48% 泛海控股集团18亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180182,票面利率8.80% 泛海控股集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180183,票面利率8.90% 南京交通集团6亿元一年期短融041153009,票面利率5.70% 连云港集团6亿元五年期中票1182389,票面利率6.72% 上海巴士公交4亿元一年期短融 华联商厦600632.SS6亿元一年期短融 重庆高速集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票 江山制药5亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 央行20亿元三个月期央票1101071到期兑付,参考收益率3.1618% 国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)030206付息,基本利差0.49% 农业发展银行200亿元10年期固息债080420付息,票面利率3.50% 西宁城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088068,票面利率6.38% 国开行300亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)090205,基本利差0.30% 农发行200亿元七年期浮息债(一年定存基准)090408,基本利差0.35% 嘉善县国投公司13亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980173,票面利率7.20% 福州建工集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980174,票面利率6.48% 盘锦建投10亿元七年期固息债0980175,票面利率7.70% 江苏国信资产5亿元四年期浮息中票(一年定存基准)0982165,基本利差1.70% 财政部307.8亿元10年期国债100041,票面利率3.77% 盐城城市资产经营公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080163,票面利率5.80% 盐城城市资产经营公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080164,票面利率6.60% 湘潭九华建投公司10亿元六年期固息债1080165,票面利率6.93% 财政部619.3亿元10年期固息国债110015,票面利率3.99% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家外汇管理局副局长李超周四表示,中国短期外债占全部外债比重由2007年的52% 上升到了今年11月的72%,远超过国际警戒线.未来推进资本项目可兑换中,需要对短期外债有 特殊关注,进行必要的管理管制.[ID:nCN1287840] --美国财政部最新统计数据显示,10月份中国净减持美国国债142亿美元,上月则为净增持 113亿美元;而今年以来中国持有的美国累计减少260亿美元.[ID:nCN1289216] --中国证券监督管理委员会主席郭树清建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基 金,投资股市获取收益;他并称,对中国资本市场发展的前景要有信心.[ID:nCN1289212] 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曾菱/曲伟治