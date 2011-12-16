《中国债券市场每日交易备忘》--12月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国国开行至多150亿元人民币10年期投资人选择权(3+7)固息债14:00-15:00簿记建档,簿记区间2.7%-3.7%
新疆天业集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),交通银行主承
远东控股集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),民生银行主承
新奥燃气投资13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承
恒星科技(002132.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承
内蒙古岱海发电4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
福建能源集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行和中信证券主承
四川投资集团7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行和中国银行主承
无锡国联发展集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行和民生银行主承
==============================================================================
二、新债上市:
中国人民银行30亿元三个月期央票1101097,参考收益率3.1618%
中石化集团50亿元九个月期超短融011104003,票面利率4.60%
广西农垦集团5亿元一年期短融041161015,票面利率6.74%
贵州开磷集团4亿元五年期中票1182387,票面利率6.72%
==============================================================================
三、缴款:
央行30亿元三个月期央票1101097,发行价99.22元
普兰店市建投公司8亿元七年期固息债1180180,票面利率8.48%
泛海控股集团18亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180182,票面利率8.80%
泛海控股集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180183,票面利率8.90%
南京交通集团6亿元一年期短融041153009,票面利率5.70%
连云港集团6亿元五年期中票1182389,票面利率6.72%
上海巴士公交4亿元一年期短融
华联商厦600632.SS6亿元一年期短融
重庆高速集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票
江山制药5亿元三年期中票
==============================================================================
四、还本付息:
央行20亿元三个月期央票1101071到期兑付,参考收益率3.1618%
国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)030206付息,基本利差0.49%
农业发展银行200亿元10年期固息债080420付息,票面利率3.50%
西宁城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088068,票面利率6.38%
国开行300亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)090205,基本利差0.30%
农发行200亿元七年期浮息债(一年定存基准)090408,基本利差0.35%
嘉善县国投公司13亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980173,票面利率7.20%
福州建工集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980174,票面利率6.48%
盘锦建投10亿元七年期固息债0980175,票面利率7.70%
江苏国信资产5亿元四年期浮息中票(一年定存基准)0982165,基本利差1.70%
财政部307.8亿元10年期国债100041,票面利率3.77%
盐城城市资产经营公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080163,票面利率5.80%
盐城城市资产经营公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080164,票面利率6.60%
湘潭九华建投公司10亿元六年期固息债1080165,票面利率6.93%
财政部619.3亿元10年期固息国债110015,票面利率3.99%
==============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国国家外汇管理局副局长李超周四表示,中国短期外债占全部外债比重由2007年的52%
上升到了今年11月的72%,远超过国际警戒线.未来推进资本项目可兑换中,需要对短期外债有
特殊关注,进行必要的管理管制.[ID:nCN1287840]
--美国财政部最新统计数据显示,10月份中国净减持美国国债142亿美元,上月则为净增持
113亿美元;而今年以来中国持有的美国累计减少260亿美元.[ID:nCN1289216]
--中国证券监督管理委员会主席郭树清建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基
金,投资股市获取收益;他并称,对中国资本市场发展的前景要有信心.[ID:nCN1289212]
国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息
12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%)
==============================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 曾菱/曲伟治
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。