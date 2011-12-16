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市场报道 | 2011年 12月 16日 星期五 08:53 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉温和收升,但因缺乏支撑或很快重启跌势

路透纽约12月15日电---美国期棉周四温和收升,但可能很快重启跌势,基本面和技术面都鲜有消息予以支撑.

周三期棉跌至16个月低点,连续第三天下跌,尽管周四卖盘暂停,但分析师称,价格涨势可能持续不了几天,或会再度下跌.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收升1.17美分,或1.37%,报每磅86.29美分,盘中交易区间为86.71-85.0美分.

3月期约成交量为6,610口.

稍早美国农业部公布一周出口销售数据,显示当前营销年度期棉出售55,800出口包,新作销售82,700出口包.

"出口销售状况欠佳,我担心是否会有一些仓单取消,"期货经纪公司Penson Futures资深分析师Bill Raffety表示.

分析师指出,尽管已经合约已经出售,但许多仍未装船,即便四五个月之前就已出售.

而且,中国公布报告显示,其棉花种植面积2012年料下降9%,因棉花价格下滑.

交易所数据显示,截至周三,棉花市场未平仓合约为146,435口,周二为149,255口,表明投资者持有大量期棉空头仓位.

洲际交易所数据显示,周三成交量为13,094口,前一日为9,863口.(完)

--编译 李爽;审校 于春红

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