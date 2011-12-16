〔纽约期市〕ICE期棉温和收升,但因缺乏支撑或很快重启跌势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约12月15日电---美国期棉周四温和收升,但可能很快重启跌势,基本面和技术面都鲜有消息予以支撑.
周三期棉跌至16个月低点,连续第三天下跌,尽管周四卖盘暂停,但分析师称,价格涨势可能持续不了几天,或会再度下跌.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收升1.17美分,或1.37%,报每磅86.29美分,盘中交易区间为86.71-85.0美分.
3月期约成交量为6,610口.
稍早美国农业部公布一周出口销售数据,显示当前营销年度期棉出售55,800出口包,新作销售82,700出口包.
"出口销售状况欠佳,我担心是否会有一些仓单取消,"期货经纪公司Penson Futures资深分析师Bill Raffety表示.
分析师指出,尽管已经合约已经出售,但许多仍未装船,即便四五个月之前就已出售.
而且,中国公布报告显示,其棉花种植面积2012年料下降9%,因棉花价格下滑.
交易所数据显示,截至周三,棉花市场未平仓合约为146,435口,周二为149,255口,表明投资者持有大量期棉空头仓位.
洲际交易所数据显示,周三成交量为13,094口,前一日为9,863口.(完)
--编译 李爽;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选