〔美国债市〕机构债利差略微收窄,房贷美新债成为市场焦点

IFR纽约12月15日电---机构债利差周四略微收窄0.5个基点,与此同时二级市场活动趋旺,美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)巨额新债定价成为当日市场关注焦点.

房贷美FMCC.OB为60亿美元三年期Reference新债定价,该债券接获买盘70亿美元,定价99.727,收益率(殖利率)为0.716%;票息定为0.625%,结算日为12月16日,2014年12月29日到期.

投资基金购买额占55%,中央银行占32%,保险公司/养老基金及银行占6%.公司购买的部分占55%,州政府和地方政府买进2%.分地域看,美国和北美投资者买走66%,占主要份额;亚洲投资者购买11%,其余23%为全球投资者购得.(完)

--编译 肖群英;审校 石冠兰/张涛

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