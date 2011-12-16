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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 08:59 BJT

〔全球金市〕现货金微升,但本周料录得近三个月来的最大单周跌幅

路透新加坡12月16日电---现货金周五微升,但本周料将录得近三个月来的最大单周跌幅,因年底投资者纷纷卖盘获取现金,而西班牙公债标售进展顺利及美国乐观的就业数据可能提振市场人气.

0030GMT,现货金XAU=小涨0.4%至每盎司1,576.09美元,本周可能下降7.8%.

美国期金GCcv1微升0.1%至1,579.30美元.

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