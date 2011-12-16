〔全球金市〕现货金微升,但本周料录得近三个月来的最大单周跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月16日电---现货金周五微升,但本周料将录得近三个月来的最大单周跌幅,因年底投资者纷纷卖盘获取现金,而西班牙公债标售进展顺利及美国乐观的就业数据可能提振市场人气.
0030GMT,现货金XAU=小涨0.4%至每盎司1,576.09美元,本周可能下降7.8%.
美国期金GCcv1微升0.1%至1,579.30美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。