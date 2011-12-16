《中国股市盘前看点》--12月16日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国11月消费者物价指数(CPI)

--新华保险A股首日上市交易

**宏观经济和政策面**

--中国国务院副总理李克强称,明年要在保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定的同时,把推进经济结构调整放在更加突出的位置,其首要任务是扩大内需.[ID:nCN1289246]

--央行行长周四表示,金融业应加大对实体经济的支持.但需要对实体经济与非实体经济加以区别,也需要对脱离实体经济的金融工具加强监管.[ID:nCH0090665]

--证监会主席郭树清建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益;他并称,对中国资本市场发展的前景要有信心.[ID:nCN1289212]

--媒体援引接近国有银行的权威人士透露,12月前10天,工商银行、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四大行存款余额较月初减少4,000亿人民币左右,其中尤以外汇业务居业内首位的中行首当其冲;在存款增长乏力之下,新增贷款仅300亿元.[ID:nCN1289286]

**重点行业和公司**

--中国神华(1088.HK)(601088.SS)公告,公司11月商品煤产量为2,400万吨,比去年同期增长21.8%;煤炭销售量为3,160万吨,同比增长13.7%.

--三保险公司前11月保费出炉.其中,中国人寿(2628.HK)(601628.SS)公告,公司今年前11个月累计原保险保费收入约为3,012亿元.

--2012年煤炭产运需衔接大幕拉开,根据国家发改委通知,2012年度合同电煤价格涨幅不得超过上年合同价格的5%.

--为扩大进口,中国财政部周四公布,2012年中国将对730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.[ID:nCN1287174]

--商务部日前公布了2012年首批稀土出口企业名单,共11家企业合格,但包钢稀土却并未名列其中.据知情人士透露,包钢稀土未上榜原因在於产品放射性不达标.

**海外动向**

--美国股市周四收涨,美国经济体质增强迹象以及联邦快递强於预期的业绩,盖过了关於欧洲的更多警告的负面影响.道琼工业指数收高45.33点,或0.38%,至11,868.81点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线将继续回测寻求支撑,可关注2,000点整数关口.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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