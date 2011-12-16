〔中国新股〕新华保险A股首日上市开盘报25元,发行价为23.25元

路透北京12月16日电---中国新华人寿保险股份有限公司A股(601336.SS)周五首日上市开盘报25元,较首次公开发行(IPO)价格23.25元人民币上涨7.5%.

大盘沪综指.SSEC开盘微幅下跌0.06%,报2,179.509点.

新华保险此次在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,发行价格接近发行区间下限,募集规模达36.86亿元.其中,此次IPO的1.268亿股A股,将於周五起在上海证券交易所上市交易.[ID:nCN1285962]

新华人寿H股(1336.HK)周四于香港交易所挂牌,但在全球金融动荡的寒风中,上市首日便跌破发行价近一成,收盘时报25.70港元,招股价为28.5港元.

新华保险已是国内第三大寿险公司,仅次于中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和中国平安(601318.SS)(2318.HK)之後,今年前十个月的市占率为10%.

中金公司和瑞银证券为是次A股发行的联席主承销商.本次A股发行募集资金在扣除发行费用後,将全部用於充实资本金,以支持业务持续增长.

根据招股说明书,新华保险今年1-6月营业收入578.12亿元人民币,净利润17.75亿元;2010年营业收入则为1,025.13亿元,营业利润22.49亿元.(完)