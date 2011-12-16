〔美股业绩〕联邦快递第二季获利超出预估,股价大涨8%(更新版)

(新增细节)

路透12月15日电---全球第二大包裹递送公司--美国联邦快递(FDX.N)周四公布季度获利超出预估,并将旗下飞机更新为更加省油的机型,同时推迟其他新飞机的交货时间以节省成本.该消息推动公司股价大涨8%.

该公司周四称,已推迟11架波音(BA.N)777货机的交付时间,以因应亚洲货运量减少.

联邦快递还签订协议购买27架新的767-300F波音飞机,以替换部分服役超过40年的老旧飞机.

该公司高管在公布业绩後举行的电话会议上对分析师表示,预计经济将继续温和增长,而快递业务量仍不稳定.

联邦快递公布,会计年度第二季净利为4.97亿美元,或每股盈余(EPS)1.57美元;上年同期分别为2.83亿美元和0.89美元.

分析师先前预期该公司EPS为1.52美元.

该公司还确认了其2012会计年度EPS介於6.25-6.75美元的财测.其在9月时调降了2012年度EPS预估,由於全球经济增长疲弱且燃料成本高昂.

第二季营收增长10%至105.9亿美元.此前汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估营收将增至106.1亿美元.

该公司在12月12日递送了大约1,700万个包裹,创下公司成立40年历史上的最高纪录,为平均日递送量的两倍,因受假期网络订单猛增的推动.

联邦快递巨大的物品递送量,令其货物运送增减趋势成为判断消费者需求和经济景气的指标.

该公司每年经由卡车和飞机运送的货物价值大约相当於美国国内生产总值(GDP)的4%,或者全球GDP的1.5%.

联邦快递股价上涨8%,周四收报83.47美元.该股今年以来下跌约10%,表现不及道琼运输类指数.DJT的下跌5%,但较10月触及的年内低位已上涨30%.

联邦快递在本月宣布,将在2012年把地面和国内货物运送费率平均净调升4.9%,与2011年升幅持平.该公司在9月时开始将总体费率上调6.75%.(完)