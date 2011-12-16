《全球重要经济事件一览表》--12月16日-12月23日

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12月16日(五)

布鲁塞尔--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)与欧洲证券和市场管理局(ESMA)总裁Steven Maijoor举行会谈.

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议(1200).

柏林--德国上议院投票表决2012年联邦预算案.

罗马--在意大利央行主办的前经济部长派多亚夏欧帕(Padoa-Schioppa)追思会上,欧洲央行执委会成员维斯科维斯科(Ignazio Visco)将致开幕词(0800).欧洲央行总裁德拉吉主持第一场小组会议,题为"货币政策与支付系统"(0830).国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳及欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)参加小组会议,主题是"金融系统管理及监督"(1030).欧洲央行执委会成员维斯科维斯科(Ignazio Visco)参加小组会议,主题是"欧洲的整合"(1330).欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)参加第四场小组会议,主题是"国际货币体系的改革"(1530).

维也纳--奥地利央行与欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就金融市场稳定报告举行记者会.(0900)

意大利佛罗伦萨--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参与题为"危机後政策制定的计量经济学工具"座谈会,随後参与主题为"政策分析中的计量经济学:危机之後"的会议(1615).

德州奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在奥斯汀商会2012年经济预估餐会中发表演讲,主题为"经济报告:回顾过去,展望未来."(1700)

华盛顿--世界银行行长佐利克参加华盛顿智库大西洋理事会(Atlantic Council)举行的讨论会,题为全球经济面临的挑战和机遇(1600).

12月18日(日)

阿布贾--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问尼日利亚(奈及利亚)及尼日尔.

12月19日(一)

东京--日本政府公布12月经济报告.

北卡罗来纳州夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在夏洛特商会年度经济展望会议上,发表"经济前景,2011年12月"的讲话(1815).

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉出席欧洲议会经济及货币事务委员会的听证会.(1530)

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至12月20日).

莫斯科--欧亚经济共同体(EurAsEc)理事会会议.

巴黎--法国央行总裁诺亚参加在巴黎证交所旧址Palais Brongniart举行的会议并讲话.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

加拿大维多利亚--加拿大财长费海提会见各省和地区财政主管,商讨预算优先事项,注册共同退休金计划(PRPP)框架,三年一度的加拿大养老金计划(CPP)检视,以及加拿大经济局势(1600).

12月20日(二)

东京--日本央行举行货币政策会议(至12月21日).

悉尼--澳洲央行公布2011年12月货币政策会议记录(0030).

赫尔辛基--芬兰财政部发表芬兰经济展望报告(0900).

12月21日(三)

伦敦--英国央行公布12月7-8日货币政策委员会会议记录.

东京--日本央行举行货币政策会议(最後一日).

雷克雅未克--冰岛央行公布12月7日货币政策委员会会议记录.

苏黎世--瑞士央行公布统计月报和银行业统计月报(0800).

法兰克福--欧洲央行管理委员会和全体理事会会议(至12月22日),不发表利率声明.

12月22日(四)

东京--日本央行公布月报.

东京--日本央行总裁白川方明在日本经济团体连合会一场委员会会议中发表演讲.(0430)

法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)第五届全体大会.

12月23日(五)

苏黎世--瑞士央行公布季报(货币政策报告-经济周期趋势)(0830).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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