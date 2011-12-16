〔法国经济〕陷入短暂的轻微衰退--法国国家统计局

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴黎12月15日电---法国国家统计局周四表示,在4月即将迎来大选之际,法国经济进入了程度较轻的衰退,持续时间料短暂,将在2012年上半年导致损失6万多个就业岗位.
法国国家统计局称,继第三季增长0.4%之後,今年最後一季经济将萎缩0.2%,2012年第一季将再次萎缩0.1%.法国经济总量为1.8万亿欧元(2.33万亿美元).
法国经济实力下降,成为大选的一大主题,总统萨科齐治理经济的能力受到指责,其政府面临保持AAA评级的挑战.
统计局将疲软的前景归咎於企业投资减少,以及失业的增加,企业投资目前仍是复苏的动力,而失业增加将进而打压通常为法国经济增长的重要来源的消费支出.
统计局估计今年第四季企业投资减少0.5%,2012年第一季萎缩0.6%.
在请领失业金人数已经在12年高位附近之际,其预计劳动力市场状况只会变得更糟糕.该局表示,在今年下半年减少14,000个就业岗位後,2012年上半年将继续减少61,000个.
其预计2011年结束时失业率为9.4%,远高於政府今年的目标9.0%.统计局称,到第二季结束时,失业率将进一步攀升至9.6%.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
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