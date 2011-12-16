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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 09:51 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--12月16日

路透上海12月16日电---以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 
 
  **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 
 
                2011年11月  10月  9月     8月    7月     6月     5月     4月     3月     2月     1月  2010年12月  11月                              
    名义有效汇率  103.50  102.73 101.53  98.69  98.07   98.20   98.05   97.87   98.57   99.32   99.70    99.85   98.75      
    实际有效汇率  106.51  107.35 106.15 102.12  99.74   99.29  100.12   98.92   99.60  102.34  100.08   101.74  100.52 
 
  **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 
 
        2011年11月  10月     9月      8月     7月      6月      5月      4月      3月     2月      1月   2010年12月   11月                                  
  美元   6.3408   6.3566   6.3833   6.4090   6.4614   6.4778  6.4988   6.5292   6.5662   6.5831   6.6027   6.6515    6.6558             
  港元   0.81482  0.81739  0.81889  0.82194  0.82960  0.83201 0.83590  0.83996  0.84260  0.84501  0.84872  0.85559   0.85829       
 百日圆  8.1736   8.2999   8.3100   8.3075   8.1321   8.0423  8.0084   7.8460   8.0326   7.9494   7.9868   7.9809    8.0725          
  欧元   8.6018   8.7809   8.8010   9.1876   9.2385   9.3161  9.3100   9.4444   9.1921   8.9838   8.8127   8.7837    9.1078         
  英镑  10.0239  10.0609  10.0788  10.4872  10.4258  10.5083 10.6144  10.6944  10.6156  10.6141  10.4122  10.3737   10.6317   
  澳元   6.3033
  加元   6.1332  
 林吉特  0.49754  0.49101  0.48207  0.46571  0.46343  0.46764 0.46383  0.46118  0.46255  0.46286  0.46418  0.47006   0.46793    
  卢布   4.8599   4.8668   4.7952   4.4873   4.3214   4.3217  4.2990   4.2984   4.3304   4.4415   4.5664   4.6377    4.6995        
 
  注:1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自於国际清算银行网站(www.bis.org).2005年为基期, 
       名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 
       效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等於其货币与所有贸易 
       夥伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响, 
       就可以得到实际有效汇率.(完) 
 
  --整理 曲伟治; 审校 边竞

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