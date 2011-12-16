《中国人民币有效汇率变动情况表》--12月16日

路透上海12月16日电---以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 2011年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 名义有效汇率 103.50 102.73 101.53 98.69 98.07 98.20 98.05 97.87 98.57 99.32 99.70 99.85 98.75 实际有效汇率 106.51 107.35 106.15 102.12 99.74 99.29 100.12 98.92 99.60 102.34 100.08 101.74 100.52 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 2011年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 美元 6.3408 6.3566 6.3833 6.4090 6.4614 6.4778 6.4988 6.5292 6.5662 6.5831 6.6027 6.6515 6.6558 港元 0.81482 0.81739 0.81889 0.82194 0.82960 0.83201 0.83590 0.83996 0.84260 0.84501 0.84872 0.85559 0.85829 百日圆 8.1736 8.2999 8.3100 8.3075 8.1321 8.0423 8.0084 7.8460 8.0326 7.9494 7.9868 7.9809 8.0725 欧元 8.6018 8.7809 8.8010 9.1876 9.2385 9.3161 9.3100 9.4444 9.1921 8.9838 8.8127 8.7837 9.1078 英镑 10.0239 10.0609 10.0788 10.4872 10.4258 10.5083 10.6144 10.6944 10.6156 10.6141 10.4122 10.3737 10.6317 澳元 6.3033 加元 6.1332 林吉特 0.49754 0.49101 0.48207 0.46571 0.46343 0.46764 0.46383 0.46118 0.46255 0.46286 0.46418 0.47006 0.46793 卢布 4.8599 4.8668 4.7952 4.4873 4.3214 4.3217 4.2990 4.2984 4.3304 4.4415 4.5664 4.6377 4.6995 注:1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自於国际清算银行网站(www.bis.org).2005年为基期, 名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等於其货币与所有贸易 夥伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响, 就可以得到实际有效汇率.(完) --整理 曲伟治; 审校 边竞