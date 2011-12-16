〔金属期市〕期铜反弹,因有迹象显示美国经济复苏

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月16日电---期铜周五在亚洲盘初反弹,削减本周跌幅,因之前美国经济显示复苏迹象,尽管欧债危机减缓了新兴市场需求.
0103GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升0.71%报每吨7,262美元,令本周跌幅降至7.2%.铜价有可能录得9月末以来最大单周跌幅,并录得三年来首次年度下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。