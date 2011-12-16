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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 09:35 BJT

〔金属期市〕期铜反弹,因有迹象显示美国经济复苏

路透吉隆坡12月16日电---期铜周五在亚洲盘初反弹,削减本周跌幅,因之前美国经济显示复苏迹象,尽管欧债危机减缓了新兴市场需求.

0103GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升0.71%报每吨7,262美元,令本周跌幅降至7.2%.铜价有可能录得9月末以来最大单周跌幅,并录得三年来首次年度下跌.

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