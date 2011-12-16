《中国报摘》--其他报纸重要消息12月16日(II)

**证券时报**

--中国全国人大常委、经济学家辜胜阻表示,2012年应防范经济运行三大突出问题.一是防范多种因素叠加造成的困境引发小企业大量停产半停产和大量民间资本游离实体经济;二是防范高物价、高租金、高房价和高生活成本对居民消费过度"挤出",造成经济增长动力不足;三是要防范民间借贷纠纷高发和地方债务引发银行坏账的潜在金融风险.

--从深圳市交通运输委员会获悉,深圳规划2012年投入使用2,000台新能源公交大巴和700台电动出租车,深圳全市新能源公交车将达到5,000台,成为全球投入使用新能源汽车规模最大的城市.

**经济参考报**

--中央财经大学中国煤炭经济研究院教授邢雷称,最近几年中国铁路运力紧张,煤炭基本占到整个运力的50%以上,已经很难得到提高.节能减排的压力和转型的需要是2012年煤炭铁路运力配置减少的另一个原因.明年经济增长速度会有所下降,这也影响到铁路运力的配置.

**国际商报**

--即将出台的纺织工业"十二五"(2011-2015年)规划近日获工信部通过,据悉该规划经过相关程序後将择日公布.规划中最大的亮点是,产业技术创新被赋予重任,而大量应用高新纤维的产业用纺织品亦被寄予厚望.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/苏丹; 审校 张喜良

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