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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 09:26 BJT

〔全球贵金属〕12月15日止SPDR黄金持仓减1.14%,iShares白银降0.26%

路透12月16日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四黄金持仓量较周三减少1.14%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量减少0.26%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,152,483.5 12月15日 41,628,977.8 12月14日 -476,494.3 -1.14%

iShares 313,257,776.9 12月15日 314,084,400.2 12月14日 -826,623.3 -0.26%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 王丽鑫;审校 张荻

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