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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 09:31 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货上升,因空头回补及南美种植区气候干燥

路透悉尼12月16日电---美国大豆期货周五上升,扩大涨幅,受空头回补带动,因南美主要种植区气候干燥,或会降低产量并提振对於美国供应的需求.

美国玉米和小麦期货几无变动,因市场担心对美国供给的需求不佳且全球库存充沛,打压市场人气.

芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期约WH2盘初几乎持平,报每蒲式耳5.79-1/2美元.

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