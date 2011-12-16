〔芝加哥期市〕美国大豆期货上升,因空头回补及南美种植区气候干燥

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月16日电---美国大豆期货周五上升,扩大涨幅,受空头回补带动,因南美主要种植区气候干燥,或会降低产量并提振对於美国供应的需求.
美国玉米和小麦期货几无变动,因市场担心对美国供给的需求不佳且全球库存充沛,打压市场人气.
芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期约WH2盘初几乎持平,报每蒲式耳5.79-1/2美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。