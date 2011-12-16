《外汇动态》美元/印尼卢比现汇和NDF下挫,因惠誉调升印尼评级

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0119GMT---美元/印尼卢比现汇和无本金交割远期外汇(NDF)下挫,惠誉在周四稍晚调升印尼评级至投资级.[ID:nCT0426370]
美元/印尼卢比指导价下跌1.0%至8,990,一月期美国/印尼卢比NDFIDR1MNDFOR=下滑0.5%,至9,070.
分析师称,调升评级举动料在较长时期内吸引资金流向印尼债券和股票.
他们并称,市场内美元流动性状况难以很快好转.
"在全球经济不确定之际,调升评级是对印尼卢比基本面的肯定.因此我们通过持续做空印度卢比/印尼卢比,维持对印尼卢比表现出色的较为正面看法,"新加坡华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng指出."但印尼卢比资产强劲上涨,需依赖风险胃纳的再度回升."(完)
--编译 肖群英;审校 李爽
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。