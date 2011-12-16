《外汇动态》美元/印尼卢比现汇和NDF下挫,因惠誉调升印尼评级

0119GMT---美元/印尼卢比现汇和无本金交割远期外汇(NDF)下挫,惠誉在周四稍晚调升印尼评级至投资级.[ID:nCT0426370]

美元/印尼卢比指导价下跌1.0%至8,990,一月期美国/印尼卢比NDFIDR1MNDFOR=下滑0.5%,至9,070.

分析师称,调升评级举动料在较长时期内吸引资金流向印尼债券和股票.

他们并称,市场内美元流动性状况难以很快好转.

"在全球经济不确定之际,调升评级是对印尼卢比基本面的肯定.因此我们通过持续做空印度卢比/印尼卢比,维持对印尼卢比表现出色的较为正面看法,"新加坡华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng指出."但印尼卢比资产强劲上涨,需依赖风险胃纳的再度回升."(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

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