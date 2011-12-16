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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 09:48 BJT

〔人民币汇率〕11月名义有效汇率环比上涨0.75%,已连续五个月上涨--BIS

路透上海12月16日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,11月人民币名义有效汇率指数为103.50,环比上涨0.75%,已连续五个月走高.至此,人民币名义有效汇率年内累计升幅已达3.66%.

国际清算银行的数据并显示,11月人民币实质有效汇率指数为106.51,环比下跌0.78%.

至11月底,今年以来人民币兑美元汇价CNY=CFXS有约3.30%的升幅.

2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2010年全年累计升值3.6%.(完)

参看详情,请点选国际清算银行网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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