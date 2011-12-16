更正:〔中国汇市〕人民币兑美元早盘创汇改後新高,因中资大行美元卖盘骤增

(内文第二段..较上一交易日收盘价"6.3706元"上涨约0.6%有误,请改为"6.3735元")
路透上海12月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘大涨,一度触及6.3294元的2005年汇改来新高.部分中资大型银行大量推出美元卖盘,推动人民币汇价一改近日阴霾,盘中大幅窜升.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3352元,较上一交易日的6.3421元上涨,上日中间价为半月来低点.北京时间上午9:55,人民币兑美元即期报6.3351元,较上一交易日收盘价6.3735元上涨约0.6%.
"主要是几家中资大行早上在很积极的卖出美元,我个人相信背後是有政府的意愿在里面",上海一外资行交易员称.
上述交易员认为,这可能是中国央行增强人民币汇率弹性的举措,也可能是有意打压近期不断做空人民币的空头氛围.
人民币兑美元汇价周四小幅收跌,盘中并连续第二日触及交易区间下限,因欧元区经济前景堪忧,避险情绪令美元倍受追捧.[CNY/CN]此前不久亦曾连续九个交易日触及交易区间下限.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
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