〔中国新股〕新华保险A股首日上市早盘涨逾10%,盘中破发之忧不大(更新版)

(新增分析师观点,并更新报价)

* 新华保险A股首日上市早盘涨逾10%

* 分析师预计日内破发可能性不大

路透北京12月16日电---中国第三大寿险公司--新华人寿保险A股(601336.SS)周五首日上市早盘较其发行价上涨逾10%,分析人士指出,预计今日该股破发(跌破发行价)的可能性不大.

北京时间10:23分,新华保险A股报26.23元人民币,较其23.25元发行价上涨12.8%,该股开盘报25元.同期,大盘沪综指.SSEC上涨0.13%,报2,183.651点,该指数已连续六个交易日收跌.

"新华首日表现体现出A股投资者对保险行业的青睐,这个从此前的认购数据也可以看出."广发证券保险行业分析师曹恒乾称,如果昨天H股没有破发的话,预计今天A股的价格还能更高一点.

他并认为,新华保险开盘没有破发属於意料之中,今日盘中破发可能性也不大.

新华人寿H股(1336.HK)周四于香港交易所挂牌,但在全球金融动荡的寒风中,上市首日便跌破发行价近一成,收盘时报25.70港元,招股价为28.5港元.

兴业证券分析师曾素芬也指出,今日破发的可能性较小,但也没有多大的机会.

新华保险此次在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,发行价格接近发行区间下限,募集规模达36.86亿元.其中,此次IPO的1.268亿股A股今日起在上交所上市交易.[ID:nCN1285962]

新华保险已是国内第三大寿险公司,仅次于中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和中国平安(601318.SS)(2318.HK)之後,今年前十个月的市占率为10%.

中金公司和瑞银证券为是次A股发行的联席主承销商.本次A股发行募集资金在扣除发行费用後,将全部用於充实资本金,以支持业务持续增长.

根据招股说明书,新华保险今年1-6月营业收入578.12亿元人民币,净利润17.75亿元;2010年营业收入则为1,025.13亿元,营业利润22.49亿元.(完)