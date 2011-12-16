〔全球贸易〕WTO达成新的政府采购协议,美呼吁中国加快加入协议进程

路透日内瓦12月15日电---世界贸易组织(WTO)就政府采购协议(GPA)达成重大改革举措,将1,000亿美元的政府采购合同向外国竞争者开放,并为中国等更多国家加入该协议铺路.

"对於签订协议的各方、WTO和全球整体经济而言,达成这项协议都是一个极为有利的进展."WTO总干事拉米在记者会上称.这份协议是在谈判的最後一刻才达成.

美国贸易代表柯克表示,10年的谈判终於取得成果,不仅使相关规定更加清晰,还为美国商品和服务供应商带来了机会.

WTO官员估计,该协议将放开42个成员国的1,000亿美元政府采购合同,将1994年版的GPA涵盖范围扩大至更多政府机构、服务和建设-经营-转让(BOT)安排.

尽管这份协议能立刻为现有成员国带来利益,但其更重要的意义在於,它将吸引中国、印度和俄罗斯等新的成员国加入,使效益成倍递增.

"该协议很有希望产生溢出效应,这种可能性非常大.它实际上为其他国家在未来几年集中加入打下了基础."他说,并指出中国和约旦已就加入该协议进行深入谈判.

中国商务部长陈德铭称,中国十分希望加入GPA;不过他指责称,尽管该国作出了越来越多的让步,但现有成员国多次提高了进入门槛.

中国最近一次加入该协议的努力是在11月30日,但仍远未达到成员国的期望,因为该国规定了范围很大的逃避条款,市场准入程度也远低於其他国家原先的预期.

柯克指明呼吁中国加快进入该协议的进程,表示中国市场准入程度仍不足.

拉米称,让中国加入该协议将再带来价值1,000亿美元的合同.而陈德铭表示,GPA成员国应当把中国的发展中国家地位考虑在内,不应要求中国去做连他们自己都不会做的事情.(完)