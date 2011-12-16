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货币新闻 | 2011年 12月 16日 星期五 10:31 BJT

《情景推测》日本央行料将按兵不动,警惕欧洲问题蔓延风险

* 事件:日本央行政策会议

* 时间:12月20-21日,政策决议将於12月21日0330-0500GMT公布

* 料维持政策利率在0-0.1%不变

* 日本央行警惕欧洲问题蔓延,但料将按兵不动

* 可能下调经济评估,警告风险升高

路透东京12月15日电---如果欧债危机有蔓延迹象,日本央行可能向市场提供资金,并进一步实施货币刺激政策,否则该央行下周政策会议料按兵不动,以保留支持脆弱经济复苏的政策选项.

日本央行认为该国经济明年年初将复苏,但出口放缓、企业信心恶化和资本支出疲弱对这种看法形成挑战.

日本央行内部很多人士认为,情况还没有坏到需要立即采取应对政策的程度.该央行两个月前已放松货币政策.

以下是政策会议几种可能的结果:

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