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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 10:17 BJT

〔中国新债〕平煤神马能源化工集团下周五将发30亿元中票,期限五年

路透上海12月16日电---中国平煤神马能源化工集团有限责任公司周五公告称,将於下周五(23日)
簿记建档发行30亿元人民币中期票据,期限五年.

  本期债为平煤神马能源集团今年第三期中期票据,前两期中票发行量为20亿元和30亿元,期限均为
五年,已分别在5月和10月发行完毕.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 平煤神马      30        30       5   12/23簿记建档  民生银行     AAA       12/27      12/28
 能源化工集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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