〔中国新债〕平煤神马能源化工集团下周五将发30亿元中票,期限五年

路透上海12月16日电---中国平煤神马能源化工集团有限责任公司周五公告称,将於下周五(23日) 簿记建档发行30亿元人民币中期票据,期限五年. 本期债为平煤神马能源集团今年第三期中期票据,前两期中票发行量为20亿元和30亿元,期限均为 五年,已分别在5月和10月发行完毕. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 平煤神马 30 30 5 12/23簿记建档 民生银行 AAA 12/27 12/28 能源化工集团 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 边竞; 审校 杨淑祯