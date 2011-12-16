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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 10:55 BJT

〔基金产业〕上周美国股票和债券基金双双录得净流出--理柏

路透纽约12月15日电---汤森路透旗下理柏的数据周四显示,12月14日止当周投资者削减对美国股票和债券基金的头寸,且有证据显示卖盘多是机构投资者所为.

股票基金净赎回82亿美元,逆转此前一周流入略高於40亿美元的势头.

上市交易基金通常反应了机构投资者的行为,除去这一类基金的股票基金净流出16亿美元.

数据显示,应税债券基金流出5.63亿美元,货币市场基金净流入9.8亿美元,此前一周为流入253亿美元.

免税市政债券基金净流入4.6亿美元,不及前周的流入10亿美元.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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