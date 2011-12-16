〔基金产业〕上周美国股票和债券基金双双录得净流出--理柏

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月15日电---汤森路透旗下理柏的数据周四显示,12月14日止当周投资者削减对美国股票和债券基金的头寸,且有证据显示卖盘多是机构投资者所为.
股票基金净赎回82亿美元,逆转此前一周流入略高於40亿美元的势头.
上市交易基金通常反应了机构投资者的行为,除去这一类基金的股票基金净流出16亿美元.
数据显示,应税债券基金流出5.63亿美元,货币市场基金净流入9.8亿美元,此前一周为流入253亿美元.
免税市政债券基金净流入4.6亿美元,不及前周的流入10亿美元.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。