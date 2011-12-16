〔路透专访〕G20料在明年第一季就增资IMF达成协议--墨西哥副财长

路透墨西哥城12月15日电---墨西哥副财长Gerardo Rodriguez周四表示,墨西哥希望撮合全球主要国家在明年第一季达成协议,增加对欧洲及其他危机受害者的救援资金.

Gerardo Rodriguez在接受电话采访时谈到,预计20国集团(G20)成员国将就向国际货币基金组织(IMF)增资达成一致意见.墨西哥是G20的轮值主席国.

当被问及G20成员国是否可能在第一季末前达成协议时,他说,"是的,我认为这是非常可能的."

但他称磋商尚处在初步阶段,尚未敲定救援机制的规模或类型方面的细节,例如双边贷款、配额或对IMF短期危机基金的贡献,这样将使IMF可以向欧洲及欧债危机的意外受害者提供更多支持.

他说,"在对欧洲及其他危机受害者的援助方面,我们正在与所有成员国沟通,试图构建一个支持性合作退出机制."

欧洲央行管理委员会委员克诺特表示,欧洲至少需要1万亿(兆)欧元,不论是动用欧元区自身援救基金或是IMF的资金.(完)