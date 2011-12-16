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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 10:25 BJT

《外汇动态》止损卖单压低美元/人民币NDF

0204GMT---交易商称,止损卖单压低美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=,因现汇由於主要国有银行供应而下滑,交易商认为这是中国人民银行干预的迹象.

一个月期美元/人民币NDFCNY1MNDFOR=跌0.3%,至6.3540,一年期NDFCNY1YNDFOR=亦跌0.3%至6.4260.中国人民币兑美元CNY=CFXS触及纪录高位6.3294.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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