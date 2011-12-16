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债券 | 2011年 12月 16日 星期五 10:28 BJT

〔中国新债〕广西建工集团下周五将发行5亿元中票,期限三年

路透上海12月16日电---中国广西建工集团有限责任公司周五公告称,将於下周五(23日)簿记建档发行5亿元
人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 广西建工集团   5         5       3   12/23簿记建档  华夏银行     AA-       12/27     12/28     
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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