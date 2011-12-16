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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 10:38 BJT

〔中国新债〕国家电网下周五将发行100亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月16日电---中国国家电网公司周五公告称,将於下周五(23日)在银行间债市簿记建档发行100亿元
人民币短期融资券,期限一年.

  该期券为国家电网今年第二期短融,首期100亿元一年期短融已於11月发行.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                       (缴款日)
  =============================================================================================
  国家电网     100       100     12   12/23簿记建档   国开行       AAA      12/26       12/27
                                                      中信证券
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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