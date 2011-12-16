〔欧洲金融〕法国农业信贷银行将终止商品交易,受欧债危机打击

路透12月15日电---法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)将终止商品交易业务,并大幅削减对商品市场的融资,在欧债危机导致欧洲银行业处境维艰之际,该银行成为迄今裁减商品业务最彻底的银行.

法国农业信贷银行在周三对业务损失和资产减计发出警告,因其正艰难应付信贷偏紧状况.该银行原先是专注农业信贷的银行,近年来大力发展能源交易.

仅仅几周前,其竞争对手法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)关闭运作一年的美国燃气和能源交易部门,行业领头羊法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)也整并业务.

欧债危机愈演愈烈导致法国银行业大受冲击,因传统的美元融资渠道已经消失,他们面临满足更严厉资本金要求的压力.

商品价格剧烈波动,经济成长前景趋於黯淡,以及更加严格的监管规则,也迫使一些公司质疑商品交易在经历10年繁荣後的前景.

Cargill Inc.[CARG.UL]正在全球裁减125个能源、运输和金属业务职位,作为该公司在未来六个月裁员2,000人,占全球员工总数1.4%计划的一部分.该公司发表的明年经济展望报告,语气比大多数同业更为悲观.

消息人士提到,更多公司将采取类似行动.(完)