普京证实有意任命梅德韦杰夫为总理

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月15日电---俄罗斯总理普京周四证实，他计划在明年3月的总统大选後任命梅德韦杰夫为总理。普京料将在明年大选中重返总统宝座。

普京在参加完电视台的电话热线节目後对记者表示，统一俄罗斯党在12月4日的国家杜马选举中获得多数席位。

普京表示：“尽管流失了部分选票，但这是一个绝对胜利。我认为，梅德韦杰夫可以组建一个政府并有效工作。”（完）