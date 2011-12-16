普京证实有意任命梅德韦杰夫为总理

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月15日电---俄罗斯总理普京周四证实，他计划在明年3月的总统大选後任命梅德韦杰夫为总理。普京料将在明年大选中重返总统宝座。
普京在参加完电视台的电话热线节目後对记者表示，统一俄罗斯党在12月4日的国家杜马选举中获得多数席位。
普京表示：“尽管流失了部分选票，但这是一个绝对胜利。我认为，梅德韦杰夫可以组建一个政府并有效工作。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。