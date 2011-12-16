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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 10:48 BJT

〔中国新债〕久立特材下周五将发行0.2亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月16日电---中国浙江久立特材科技股份有限公司(002318.SZ)周五公告称,将於下周五(23日)
簿记建档发行0.2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  久立特材       5       0.2      12   12/23簿记建档  招商银行     A+        12/27      12/28
  (002318.SZ)
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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