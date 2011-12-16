《外汇动态》海外基金抛售美元/韩元,或可考虑做多印度卢比/韩元

0238GMT--交易员称,海外基金在清淡交投中卖出美元/韩元KRW=KFTC以锁定获利和止损,1,164.8水准存在强大阻力.不过交易员补充道,韩国进口商在支撑美元/韩元.美元/韩元跌0.7%至1,155.2.

与此同时,一些分析师称投资者可以考虑做多印度卢比/韩元INRKRW=R,因为对卢比的恐慌性抛售可能消退,焦点或转向其他除日圆外的亚洲货币.印度央行周四抛售美元,并削低外汇仓位限制以保护卢比.

卢比/韩元的进场水准是20.50,目标是10月至12月跌势的50%费波纳奇回档位23.00,在19.90止损.卢比/韩元最新小跌至21.58.(完)

--编译 吴云凌;审校 于春红

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