〔中国经济〕明年CPI料低於4%,GDP增速可望保持在8%以上--国研中心专家

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透北京12月16日电---中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周四表示,预计2012年中国居民消费价格(CPI)涨幅将低於4%,国内生产总值(GDP)增速可望保持在8%以上.
"我们预计12月CPI将回落到4%以下,"余斌在北京一新闻发布会上表示,"明年我认为通胀将低於4%."
余斌表示,决策层无意推出规模可与08年媲美的新一轮投资刺激计划,2012年将通过财政政策、结构性减税以及鼓励农民增收及城镇化的措施,来保持经济增速在8%以上.
中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.[ID:nCN1206132]
本周结束的中央经济工作会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394](完)
--编译 邵晓忆; 审校 乔艳红
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。