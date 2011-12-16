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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 11:03 BJT

〔中国新债〕长虹集团下周五将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月16日电---中国四川长虹电子集团有限公司周五公告称,将於下周五(23日)在
银行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

  长虹集团旗下有上市公司四川长虹(600839.SS).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
  =============================================================================================
  长虹集团     10        10       12  12/23簿记建档  农业银行     AA       12/27       12/28
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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